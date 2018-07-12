Помпео поедет с Трампом на саммит РФ-США в Хельсинки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео вместе с президентом Дональдом Трампом отправится на саммит в Хельсинки, сообщили в госдепартаменте.

"Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - говорится в сообщении госдепа.

Американский госсекретарь, как планируется, также проведет в Хельсинки встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся России и США, отмечается в сообщении.

Также у Помпео запланирована встреча с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, они обсудят двусторонние и региональные вопросы, отмечают в госдепе.