Финляндия восстановит погранконтроль на время саммита Россия-США

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в пятницу приняло решение восстановить пограничный контроль на время встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным местного вещателя, пограничный контроль для граждан с Шенгенской визой будет установлен с 12 часов 13 июля и до 12 часов 17 июля на следующей неделе.

Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Цель внутреннего пограничного контроля - предотвратить доступ в страну лицам, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку.

Пограничный контроль внутри шенгенской зоны установлен как для пассажиров, прибывающих в Финляндию, так и для тех, кто вылетает из страны. Восстановление проверки не повлечет изменений для пассажиров по части проездных документов, ныне действующие правила в отношении проездных документов будут действительны и во время встречи.

Выборочный контроль будет проводиться, прежде всего, в аэропортах и морских портах, а также на самых оживленных пунктах пересечения границы. Проверки будут проводиться на основе разведывательных данных и директив по ним со стороны властей.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Теги: Финляндия, Россия, США

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