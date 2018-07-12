Со Сторми Дэниелс сняли обвинения после инцидента в стриптиз-клубе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - С порноактрисы Сторми Дэниелс сняли все обвинения, выдвинутые после ее задержания в стриптиз-клубе в штате Огайо, сообщил в четверг адвокат женщины.

"Я рад сообщить, что обвинения с моей клиентки Сторми Дэниелс были полностью сняты", - написал адвокат Майк Авенатти в твиттере.

В пояснительной записке прокурора к ходатайству о прекращении дела говорится, что статья, которую предъявили Сторми Дэниелс, может применяться только по отношению к тем, кто "регулярно появляется обнаженным или полуобнаженным" в стриптиз-клубе. Прокурор отмечает, что в этом случае нет свидетельств тому, что Дэниелс регулярно появлялась в стриптиз-клубе, где ее задержали.

Ранее адвокат порноактрисы рассказал, что она была задержана в среду в стриптиз-клубе в округе Франклин штата Огайо по подозрению в том, что позволила клиенту клуба прикоснуться к себе. В рамках дела, актрису обвинили в трех мелких правонарушениях. Он отметил, что считает обвинения "надуманными".

Закон штата запрещает танцовщицам в стриптиз-клубах трогать клиентов, а клиентам - прикасаться к танцовщицам, если они не являются близкими родственниками.

Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, стала известна после того, как в 2011 году заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Интервью на эту тему было опубликовано на сайте журнала Intouch в январе 2018 года. Порноактриса рассказала, что в 2006 году у нее было свидание с Трампом в гостиничном номере. В интервью она также заявила, что потом общалась с Трампом еще несколько лет. Президент США отрицает связи с порноактрисой.