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В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человек

Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компании

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефаи.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.

Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повлиял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.

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Теги: Египет, Каир
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В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человек

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