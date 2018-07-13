В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали более 10 человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефаи.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.

Fuerte explosión se registró cerca del aeropuerto de El Cairo en Egipto https://t.co/xeWEIkpMXt pic.twitter.com/shWX0p43sQ — BioBioChile (@biobio) July 12, 2018

Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повлиял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.