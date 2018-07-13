Экс-телохранителя бен Ладена депортировали из Германии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена пятницу утром депортировали из Германии, сообщила журналистам представитель немецкого МВД Аннегрет Корф.

"Могу подтвердить, что сегодня утром его (Сами А. - ИФ) доставили в Тунис и передали тунисским властям", - сказала Корф. Таким образом она подтвердила появившееся ранее сообщения СМИ.

Сами А. - гражданин Туниса, последние годы он с женой и детьми жил в городе Бохум. В конце июня его задержали и отправили в депортационную тюрьму. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев вначале санкционировало депортацию, но Сами А. обжаловал это решение. Суд в свою очередь решил, что мужчину депортировать нельзя, потому что гарантий того, что его не будут пытать на родине, нет.

По данным журнала Der Spiegel, решение суда поступило слишком поздно - на тот момент самолет с Сами А. уже находился в воздухе.