Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выступила с официальным объяснением относительно состояния здоровья главы ЕК Жан-Клода Юнкера, сообщает "Би-би-си".

Представитель ЕК Маргаритис Схинас разъяснил, что Юнкер страдает от ишиалгии - сильных болей в пояснице, которые распространяются на ноги.

"Заголовки некоторых СМИ, пытавшихся эксплуатировать здоровье президента Юнкера. Думаю, это некрасво и это нечестно", - сказал он в ответ на вопрос о поведении главы ЕК.

Ранее в СМИ появилось видео с саммита НАТО в Брюсселе, на котором видно, что 63-летнему Юнкеру непросто дается каждый шаг и ему даже приходится прибегнуть к помощи премьеров Португалии и Нидерландов, которые берут его под руки. Впоследствии он сел в инвалидное кресло.

"В среду у президента случился особенно болезненный приступ ишиалгии, сопровождавшийся судорогами", - пояснил представитель Еврокомиссии.

Схинаса также спросили, не могло ли так произойти, что Юнкер смешивал лекарства с алкоголем, на что он ответил, что этого также не было.

В 2016 году Юнкер лично опроверг слухи о проблемах с алкоголем в интервью французской Liberation, предположив, что эти слухи распускают его оппоненты.