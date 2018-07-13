Путин приедет на саммит БРИКС в ЮАР в июле

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в конце июля посетит Южно-Африканскую Республику, где примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"26-27 июля запланирован визит Владимира Владимировича в ЮАР для участия в саммите БРИКС", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) 25-27 июля. Ранее в МИД КНР сообщили, что страны БРИКС планируют на саммите активизировать макрополитическое взаимодействие в условиях односторонних мер и торгового протекционизма.