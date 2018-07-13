При взрыве на предвыборном митинге в Пакистане погибли 65 человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 65 человек стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя местных властей.

Ранее сообщалось о 20 погибших, а также о 40 раненых. Взрыв произошел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки: ранее сообщалось о взрыве в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.

В Пакистане 25 июля пройдут выборы в парламент.