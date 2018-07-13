ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Об этом сообщает в пятницу газета Hindustan Times.

По данным издания, соответствующее заявление распространило подконтрольное боевикам агентство "Амак".

Террористы объявили о том, что один из боевиков ИГ подорвал себя на митинге, однако не привели никаких явных доказательств причастности группировки к теракту, отмечает издание.

Помимо этого, газета сообщила, что число погибших от взрыва составило 90 человек, еще 180 человек получили ранения и травмы. Ранее сообщалось о 85 жертвах и 150 пострадавших.

Взрыв прогремел на митинге в преддверии выборов в парламент Пакистана, которые должны состояться 25 июля.