Трамп провел на чаепитии с Елизаветой II на 17 минут дольше запланированного

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел почти час на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II, и на 17 минут больше, чем планировалось, конкретно на чаепитии с ней, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Изначально на чаепитие Трампа с Елизаветой II в плане американского лидера было отведено полчаса, но в итоге встреча длилась 47 минут. Всего они провели вместе 57 минут.

Прием проходил в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Президента США сопровождала его жена Мелания.

В настоящий момент американский лидер и его супруга покинули замок и вылетели в Шотландию, где у Трампа есть гольф-клубы.

Королева Елизавета II встречалась с 11 действующими президентами США. Последняя встреча королевы с американским президентом состоялась в 2016 году, тогда в Великобританию приезжали президент Барак Обама и его супруга Мишель.