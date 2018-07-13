Белый дом заявил, что российские спецслужбы не повлияли на результат выборов в США

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы, якобы осуществившие взлом компьютерной системы Демократической партии США, не повлияли на результат президентских выборов 2016 года, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

"В сегодняшнем обвинении не содержится никаких утверждений о том, что предполагаемый взлом повлиял на результат выборов. Это соответствует тому, о чем мы говорили все это время", - говорится в заявлении Уолтерс.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил в пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, его выступление транслировал канал CNN. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

В то же время, Розенстайн отметил, что свидетельств тому, что действия 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет.