Во Франции усилили меры безопасности ко Дню взятия Бастилии и финалу ЧМ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во Франции к выходным приняты усиленные меры безопасности в связи с отмечаемым в субботу национальным праздником - Днем взятия Бастилии - и финалом ЧМ-2018, в котором французская сборная сыграет с командой Хорватии.

В полиции отметили, что праздничные мероприятия в Париже и других городах будут проходить при повышенных мерах безопасности с учетом "существующей террористической угрозы". По словам министра внутренних дел Жерара Колона, на территории всей Франции на выходных будут дежурить около 110 тыс. полицейских.

"Все будет сделано для того, чтобы французы смогли со спокойной душой отпраздновать эти моменты, несмотря на то, что террористическая угроза остается на высоком уровне", - сказал Колон.

В Париже и его окрестностях будет задействовано 12 тыс. полицейских. В субботу и воскресенье будет закрыта для посещения одна из главных достопримечательностей страны - Эйфелева башня, с которой вечером в субботу запустят традиционный фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Перед этим на Марсовом поле состоится свето-музыкальный концерт, на котором выступит, в частности, национальный французский оркестр.

Днем в субботу на Елисейских полях состоится традиционный парад. Помимо действующих военнослужащих, в нем примут участие курсанты, полицейские и спасатели. В воздушной части парада в этом году будут участвовать 64 самолета и 30 вертолетов.

На следующий день французам предстоит пережить еще одно важное событие - финал ЧМ по футболу-2018, в ходе которого сборная Франции встретится с хорватскими футболистами. Матч состоится на стадионе "Лужники" в Москве, он начнется в 18:00 по московскому времени.

У себя на родине французы смогут поболеть за национальную сборную не только в барах и кафе, которые будут показывать трансляцию матча, но и в специально организованных фан-зонах. Так, например, в Париже на Марсовом поле смогут разместиться до 90 тыс. человек. Однако из-за повышенных мер фанатам рекомендуют приходить заранее, поскольку при входе болельщиков будут тщательно досматривать.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит лично прибудет в Москву, чтобы поддержать сборную страны