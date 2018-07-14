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Во Франции усилили меры безопасности ко Дню взятия Бастилии и финалу ЧМ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во Франции к выходным приняты усиленные меры безопасности в связи с отмечаемым в субботу национальным праздником - Днем взятия Бастилии - и финалом ЧМ-2018, в котором французская сборная сыграет с командой Хорватии.

В полиции отметили, что праздничные мероприятия в Париже и других городах будут проходить при повышенных мерах безопасности с учетом "существующей террористической угрозы". По словам министра внутренних дел Жерара Колона, на территории всей Франции на выходных будут дежурить около 110 тыс. полицейских.

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"Все будет сделано для того, чтобы французы смогли со спокойной душой отпраздновать эти моменты, несмотря на то, что террористическая угроза остается на высоком уровне", - сказал Колон.

В Париже и его окрестностях будет задействовано 12 тыс. полицейских. В субботу и воскресенье будет закрыта для посещения одна из главных достопримечательностей страны - Эйфелева башня, с которой вечером в субботу запустят традиционный фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Перед этим на Марсовом поле состоится свето-музыкальный концерт, на котором выступит, в частности, национальный французский оркестр.

Днем в субботу на Елисейских полях состоится традиционный парад. Помимо действующих военнослужащих, в нем примут участие курсанты, полицейские и спасатели. В воздушной части парада в этом году будут участвовать 64 самолета и 30 вертолетов.

На следующий день французам предстоит пережить еще одно важное событие - финал ЧМ по футболу-2018, в ходе которого сборная Франции встретится с хорватскими футболистами. Матч состоится на стадионе "Лужники" в Москве, он начнется в 18:00 по московскому времени.

У себя на родине французы смогут поболеть за национальную сборную не только в барах и кафе, которые будут показывать трансляцию матча, но и в специально организованных фан-зонах. Так, например, в Париже на Марсовом поле смогут разместиться до 90 тыс. человек. Однако из-за повышенных мер фанатам рекомендуют приходить заранее, поскольку при входе болельщиков будут тщательно досматривать.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит лично прибудет в Москву, чтобы поддержать сборную страны

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Теги: Франция

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