Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко призвал бороться и молиться за получение Украинской православной церковью автокефалии, потому что это одна из основ национальной безопасности страны.

"Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и, в конце концов, всей мировой геополитики", - сказал он в воскресенье в Тернопольской области.

При этом глава государства подчеркнул, что ситуация с предоставлением томоса Украинской православной церкви непроста. "Противодействие масштабно и системно. Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остается две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться", - заявил Порошенко.

Он убежден, что церковь должна быть независимой.

"Речь не идет о создании государственной церкви. Церкви были и будут независимыми от государства, как это и предусмотрено Конституцией, - подчеркнул президент. - Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства, но особенно от государства иностранного".

Порошенко сообщил, что написал об этом папе римскому Франциску и на днях государственной секретарь Ватикана сообщил, что "папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий".