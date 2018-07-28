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Порошенко увидел в РПЦ угрозу для Украины

Автокефалию украинской церкви он назвал вопросом национальной безопасности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Украинский президент Петр Порошенко счел Русскую православную церковь (РПЦ) опасной для Украины.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал президент во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве.

Он заявил, что в России церковь "только на бумаге отделена от государства", а на самом деле "полностью и безоговорочно" поддерживает "имперскую политику Кремля".

"Более того, сама доктрина "Русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви", - заявил Порошенко. Такая ситуация, сказал он, является угрозой национальной безопасности Украины, "что просто обязывает нас действовать".

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Президент Украины также заявил: "Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан".

По словам президента, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

Порошенко сказал, что автокефалия - это вопрос украинской независимости, вопрос украинской национальной безопасности. "Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира", - добавил он.

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Теги: Петр Порошенко, РПЦ

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