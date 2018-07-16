Трампа в Финляндии приветствовали десятки сторонников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президента США Дональда Трампа с супругой у отеля в Хельсинки, где остановилась чета, горячо приветствовали сторонники, сообщило агентство Associated Press с места события.

Десятки людей, собравшихся у отеля, при появлении кортежа президента выкрикивали "Сделаем Америку снова великой", - лозунг, с которым Трамп шел на президентские выборы. Был также растянут баннер: "Господи, храни Д. и М.Трамп!".

Как сообщалось, Трамп с супругой прибыли в воскресенье вечером в столицу Финляндии, где в понедельник состоится встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России прибудет в Хельсинки в понедельник утром.

Переговоры Трампа и Путина начнутся в Президентском дворце ориентировочно в 13:00 - 13:15. Президенты США и РФ проведут переговоры сначала "тет-а-тет", а затем в составе делегаций.

Ранее лидер США заявлял, что на предстоящих переговорах с Путиным планирует затронуть тему Сирии, Украины, проблему ядерного разоружения, а также поднять вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Однако также он ранее предположил, что, несмотря на результаты этой встречи, в США его все равно будут критиковать оппоненты. В то же время, Трамп написал, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером.

В то же время, реакция некоторых СМИ на предстоящий саммит выглядит неоднозначной.

Так, Washington Post утверждает, что "Путин нуждается в Трампе, и Россия нуждается в США больше, чем Трамп и США нуждаются в них".

Издание аргументирует свой вывод "падением уровня общественной поддержки" российского лидера. Это, по мнению издания, вызвано "стагнацией российской экономики", недовольством населения пенсионной реформой, продолжающимся влиянием на Россию введенных в 2014 году Западом санкций, поддержкой Москвой режима сирийского президента Башара Асада.

"Несмотря на напряженность отношений между странами Запада, проявившуюся на недавнем саммите НАТО в качестве торговых споров Трампа с европейскими лидерами, позиция России небезопасна", - пишет газета.