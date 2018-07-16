Главные новости
В миреВстреча Путина и Трампа тет-а-тет продлилась больше двух часовВ РоссииBooking.com перестал работать в КрымуВ миреЛондон заподозрил ГРУ в отравлении Скрипалей
В России Отравление Сергея Скрипаля

Генконсульство Великобритании в Петербурге закроется 31 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Великобритании до 1 августа завершит работу в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в дипломатических кругах.

"В полной мере консульство уже не функционирует некоторое время, большая часть операционной деятельности завершится в ближайшие две недели. 31 июля - последний день работы", - сказал собеседник агентства.

В середине апреля в дипмиссии сообщали, что МИД РФ предписал генконсульству Великобритании в Петербурге завершить работу до 1 августа. В диппредставительстве отмечали, что связанные с визами вопросы уже давно решаются через визовый центр в Петербурге, по остальным направлениям генконсульство продолжает работать.

17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на обвинение РФ в причастности к инциденту с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и высылку Лондоном российских дипломатов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Санкт-Петербург, Великобритания

Новости по теме

В России
Booking.com перестал работать в КрымуBooking.com перестал работать в Крыму
Сервис по бронированию отелей поддержал санкции в отношении КрымаПодробнее
 СКР начал проверку туроператора "Натали Турс"СКР начал проверку туроператора "Натали Турс"
Еще в пятницу в офисе компании изъяли часть документации, сообщает Российский союз туриндустрииПодробнее
 СК подвел итоги экспертизы останков семьи Николая IIСК подвел итоги экспертизы останков семьи Николая II
Семь из одиннадцати обнаруженных останков соответствуют семейной группеПодробнее
 РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиковРПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков
Митрополит Иларион заявил, что нужно переименовать Свердловскую область и поставить в Москве памятник Николаю IIПодробнее
Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя ОфицероваВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя Офицерова
По данным источника "Интерфакса", фигурант "дела Кировлеса" скончался в результате эпилептического удараПодробнее
 В соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра ОфицероваВ соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова
По некоторым данным, несколькими днями ранее бизнесмен попал в больницу с травмами головыПодробнее
 Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арестСо здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест
Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтажПодробнее
 СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейСКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельностиПодробнее
 Мать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМать Сенцова попросила президента России помиловать сына
Сам Сенцов ранее отказался писать прошение о помилованииПодробнее
 Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постГлавный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома ЖелонкинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Франция празднует победу сборной на ЧМ-201812 фото
16 июля
Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВстреча Путина и Трампа тет-а-тет продлилась больше двух часовВ РоссииBooking.com перестал работать в КрымуВ миреЛондон заподозрил ГРУ в отравлении СкрипалейВ РоссииСКР начал проверку туроператора "Натали Турс"ЭкономикаТопилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Экономика"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи

При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человек

При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человекРанее сообщалось о пожаре в автосервисе по тому же адресу Подробнее

Депутаты разрешат иностранным болельщикам приехать еще раз в Россию по Fan-ID

Рязанские школьники отравились по пути в детский лагерь на Азовском море

11 человек пострадали от пожара в автосервисе на северо-западе Москвы

Встреча Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки продлилась больше двух часов

Встреча Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки продлилась больше двух часовЗа личной беседой президентов должны последовать переговоры в расширенном составе Подробнее

Взрыв газового баллона стал причиной пожара в московском автосервисе

"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 млн евро

"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 млн евроРоналду на прошлой неделе перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" Подробнее

Беседа Путина и Трампа вышла за рамки ожидаемой продолжительности

На северо-западе Москвы загорелся автосервис

В Киеве поставят памятник Илье Муромцу, созданный с помощью 3D-принтера

"Бога Кузю" признали виновным в создании религиозной секты

Кличко собрался вновь баллотироваться в мэры Киева в 2020 году

Лавров и Помпео встретились в Хельсинки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru