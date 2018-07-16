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РФ передала США записку по вопросу о стратегической стабильности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона передала США записку по вопросу о стратегической стабильности, включая СНВ и Договор о нераспространении ОМУ. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Как крупнейшая ядерная держава, мы несем особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, и мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения", - заявил Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

"Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", - сказал президент РФ.

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Теги: РФ, США

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