Военный вертолет разбился в Южной Корее

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять человек погибли при крушении военного вертолета на востоке Южной Кореи, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Еще один человек, также находивший на борту воздушного судна, выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

Авиакатастрофа произошла у военного аэродрома, расположенного рядом с городом Пхохан.

Отмечается, что авария произошла во время испытательного полета вертолета после ремонтных работ.

Южнокорейское военное руководство намерено сформировать специальный комитет, который займется расследованием причин катастрофы.