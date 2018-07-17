Египет потребовал от ХАМАС прекратить запуск шаров с горящими предметами в Израиль

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Египет потребовал от палестинского движения ХАМАС полностью прекратить или хотя бы резко сократить количество воздушных шаров и змеев с прикрепленными к ним горящими предметами, которые палестинцы запускают на территорию Израиля. Об этом пишет во вторник "Едиот Ахронот" со ссылкой на источники.

При этом в Египте требуют, чтобы палестинцы положили конец подобной деятельности уже в ближайшие дни.

Согласно сообщению издания, ультиматум палестинцам Египет поставил после того, как накануне вечером Израиль объявил о запрете провоза топлива через КПП "Керем Шалом" в секторе Газа со вторника по воскресенье. Ранее запрет касался лишь коммерческих грузов. Провоз медикаментов и продуктов питания разрешен.

"Едиот ахронот" отмечает, что ранее также временно был закрыт КПП "Рафиах" на границе Египта и палестинских территорий по техническим причинам.

Практику запуска на территорию Израиля воздушных змеев и шаров с прикрепленными к ним горящими предметами палестинцы начали относительно недавно, однако делают это регулярно, из-за чего в приграничных районах нередко возникают пожары.

Решение о запрете провоза топлива через КПП "Керем Шалом" было принято властями Израиля после запуска палестинцами ракеты в сторону Израиля. Ракета упала на юге страны, инцидент привел к срабатыванию сирены безопасности. За несколько часов до этого Армия обороны Израиля атаковала два поста наблюдения палестинцев, вблизи которых, как полагают в Израиле, были запущены воздушные шары и змеи с горящими предметами.

ХАМАС раскритиковал решение о запрете провоза топлива через КПП, заявив, что Израиль подобным образом желает лишь ужесточить блокаду сектора Газа и совершать больше преступлений.