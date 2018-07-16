Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в Алеппо

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА.

"Враг нанес ракетный удар по одному из наших военных объектов к северу от авиабазы Нейраб", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ущерб сирийской армии был "только материальным".

Вместе с тем, по данным газеты The Times of Israel, которая ссылается на данные близких к оппозиции очевидцев, в результате атаки погибли как минимум девять человек, среди них шестеро - сирийские добровольцы. Очевидцы отмечают, что на этой базе ранее были размещены иранские военнослужащие.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранские военные советники покинут Сирию, если только сирийскому правительству больше не будет нужна помощь Тегерана. Советник уточнил, что Иран намерен сохранить свое присутствие в Сирии, поскольку в случае его ухода туда вернутся террористы.