Со дна моря поднимут крейсер времен Русско-японской войны с ценным грузом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Shinil Group начала работы по подъему со дна Японского моря российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году, вероятно, на его борту может находиться груз из золотых слитков, сообщает газета The Korea Times.

"Мы работаем над тем, чтобы поднять остов корабля. Также мы предприняли шаги для разрешения юридических вопросов из уважения к владельцам корабля", - заявил представитель компании, занимавшейся поисками броненосца.

"Мы нашли останки "Дмитрия Донского" в 1,3 км от острова Уллындо на глубине 434 метров в воскресенье около 9:50 утра", - напомнил представитель Shinil.

Корабль затонул 113 лет назад возле южнокорейского острова Уллындо. Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью примерно в 150 трлн вон ($133,4 млрд). Подтверждения информации о золоте на борту пока нет.