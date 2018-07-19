В Южной Корее разгорелся спор вокруг российского броненосца с предположительным грузом золота

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее начались споры о достоверности того факта, что компания Shinil Group в июле первой обнаружила обломки российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской" на дне Японского моря.

В частности, корейская газета Hankyoreh в четверг опубликовала статью, в которой представители Корейского института морских исследований и технологий (KOIST) опровергают информацию о том, что исследователи из Shinil первыми нашли остов "Дмитрия Донского".

Газета отмечает со ссылкой на данные KOIST, что обломки российского броненосца, затонувшего 113 лет назад, на самом деле были обнаружены еще в 2003 году исследователями института, о чем свидетельствуют архивные документы и фотографии.

"Мы уже находили "Дмитрия Донского" и даже публиковали фотографии. Это нелепо, что Shinil Group присвоило находку себе, как будто они первыми его нашли", - рассказал представитель KOIST.

В институте уверены, что представители Shinil на самом деле использовали исследования KOIST для того, чтобы повторно подойти к месту затопления российского броненосца.

В то же время многие инвесторы, рассмотрев эту историю с кораблем, заподозрили представителей Shinil в спекуляции на бирже, отмечает агентство Associated Press.

По данным агентства, компания была основана 1 июня 2018 года. Незадолго до сообщения об обнаружении российского крейсера, на борту которого по слухам находился груз золота, президент Shinil приобрел акции компании Jeil Steel, которые незадолго до этого, 12 июля, обвалились на 20%.

После объявления Shinil об обнаружении "Дмитрия Донского" 16 июля акции Jeil Steel резко выросли, уточняетAP.

16 июля 2018 года компания Shinil Group объявила о том, что ей удалось обнаружить обломки российского бронированного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году при Цусимском сражении во время Русско-японской войны в районе корейского острова Уллындо.

Компания отмечала, что по слухам броненосец перевозил крупный груз золота в монетах и слитках, общая стоимость которого может достигать $133 трлн. В то же время в Shinil не смогли подтвердить, действительно ли на борту есть столь ценный груз.

Крейсер "Дмитрий Донской" участвовал в Цусимском сражении в мае 1905 года. Корабль был потоплен 16 мая японским флотом при попытке прикрыть отступление российских кораблей, в том числе - участвовавшего в сражении крейсера "Аврора".