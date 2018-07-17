Спикер палаты представителей конгресса США выступил за новые санкции против РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть новые антироссийские санкции.

Выступая на пресс-конференции во вторник, он сообщил, что был бы "больше чем счастлив рассмотреть" дополнительные санкции в отношении России.

"Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения, но российские власти ведут себя угрожающе и не разделяют наши интересы и ценности", - отметил Райан.

Он добавил, что поскольку Россия "вмешивалась в выборы" президента США, санкции должны продолжаться.