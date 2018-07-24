В мире Война санкций

Американские сенаторы анонсировали законопроект о новых санкциях против РФ

Предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.

Кроме того, в документе содержится пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия сената. Также в нем говорится об активизации усилий по борьбе против "российской дезинформации".

В то же время, как отмечает агентство Bloomberg, в палате представителей США, в отличии от сената, считают, что к вопросу о новых санкциях против России нужно относится осторожно, чтобы избежать неожиданных отрицательных последствий для Америки.

Сенаторы выразили надежду, что их законопроект поддержат коллеги как из Демократической, так и из Республиканской партии.

"Мы надеемся, что создадим импульс в ближайшие дни и к нам присоединится больше коллег из обеих партий, которые поддержат эту важную инициативу", - говорится в заявлении сенаторов.

Параллельно с этим, как сообщалось, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы решат, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

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Теги: США, РФ

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