Президент Финляндии перенес хирургическую операцию

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё, который в понедельник в Хельсинки принимал саммит РФ-США, во вторник был прооперирован в больнице Йорви (Jorvi).

Как сообщила канцелярия главы государства, это была плановая небольшая хирургическая операция, которая прошла успешно, Ниинистё уже вернулся домой.

Как ожидается, период выздоровления продлится неделю. Президент сможет заниматься повседневными обязанностями, но ему противопоказаны поездки и путешествия, говорится в сообщении.

Канцелярия не уточняет, какое именно хирургическое вмешательство было проведено. "Благодарю компетентный персонал больницы Йорви", - приводит канцелярия слова президента.