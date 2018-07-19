Путин на совещании в МИД обозначит ключевые задачи российской дипломатии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг выступит на совещании послов и постоянных представителей РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"В выступлении главы государства будут обозначены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией", - говорится в сообщении.

"В их числе - дальнейшее укрепление роли России на международной арене, защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития экономики страны и повышения качества жизни населения, обеспечение прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом", - отмечается в документе.

"Особое внимание предполагается уделить вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием распространению терроризма и экстремизма, с участием России в урегулировании региональных конфликтов и кризисов", - сообщили в пресс-службе.

Президентом, как сообщается, "будет затронута и проблематика повышения эффективности евразийских интеграционных процессов, а также расширения взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с ведущими партнерами Российской Федерации".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее, что после выступления глава государства за закрытыми дверями проведет отдельные контакты с послами и постоянными представителями, "где будет обсуждать практические вопросы нашей дипломатической работы".

По установившейся практике совещания послов и постоянных представителей проводятся раз в два года. Предстоящее мероприятие - девятое по счету.

На него приглашены руководители правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, российских министерств и ведомств, участвующих в международной деятельности, представители научно-экспертного сообщества и деловых кругов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в совещании, которое пройдет 19-20 июля, примут участие более 160 руководителей российских дипмиссий за рубежом.

По ее словам, "совещание будет организовано в формате тематических пленарных заседаний и региональных секций, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы внешней и внешнеэкономической политики России, включая вопросы работы с соотечественниками, противодействия международному терроризму и экстремизму, гуманитарное сотрудничество и многие другие темы".

Ожидается, что "на полях" совещания состоятся встречи послов и постпредов с руководством различных федеральных министерств и ведомств.