Российские дипломаты посетят арестованную в США россиянку Марию Бутину

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили состоявшееся в суде округа Колумбия очередное заседание по делу российской гражданки Марии Бутиной, сообщается на странице посольства в Facebook.

"Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Марии Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

"Председательствующая судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты об освобождении россиянки под залог. Находимся в контакте с ее адвокатом", - подчеркивают в посольстве РФ в Вашингтоне.

Марию Бутину задержали в воскресенье. На следующий день она предстала перед окружным судом. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрискола, несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина также давала показания в комитете сената США по разведке.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет. В суде арестованная россиянка не признала выдвигаемые против нее обвинения.