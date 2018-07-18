Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ миреВ США представили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"В РоссииНаселение РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человек
В мире

Арестованную в США гражданку РФ Бутину оставят под стражей до суда

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральный судья США постановил в среду, что россиянка Мария Бутина останется под стражей вплоть до начала судебного разбирательства по ее делу, передает Национальное общественное радио США.

Ранее федеральная прокуратура США потребовала оставить Бутину под стражей до суда, указав на то, что она может совершить попытку побега в случае, если ее отпустят под залог. В суде арестованная россиянка не признала выдвигаемые против нее обвинения.

Марию Бутину задержали в воскресенье. На следующий день она предстала перед окружным судом. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрискола, несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина также давала показания в комитете сената США по разведке.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.

Предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мария Бутина

Новости по теме

В мире
Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"
Его предложение призвано повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов СШАПодробнее
 СВР отказалась комментировать арест в США Марии БутинойСВР отказалась комментировать арест в США Марии Бутиной
Ранее в среду прокуратура заявила, что арестованная якобы поддерживала контакты с сотрудниками российской разведкиПодробнее
 К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в ТаиландеК ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде
При этом в белорусском МИДе отказались разглашать информацию, которая касается ее частной жизни и состояния здоровьяПодробнее
 Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
Это рекордная сумма штрафа, эквивалентная ежегодному взносу Нидерландов в бюджет ЕСПодробнее
В Индии один дом рухнул на другойВ Индии один дом рухнул на другой
Жертвами обрушения стали не менее четырех человек, еще не менее 10 могут находиться под заваламиПодробнее
 ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерамЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам
Суд счел, что РФ, помогающая Приднестровью, должна ответить за то, что фермерам запретили приближаться к их угодьям в непризнанной республикеПодробнее
 Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья
Ее друг не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духовПодробнее
 Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"
Антонов назвал чепухой заявления о вмешательстве России в президентские выборы в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ миреВ США представили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"В РоссииНаселение РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человекВ миреЧто произошло за день: среда, 18 июляВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidМоскваВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы

США назвали абсурдным решение РФ допросить 11 американцев по делу Браудера

Арестованную в США гражданку РФ Бутину оставят под стражей до суда

На митинг против пенсионной реформы в Москве пришли 1,5 тыс. человек

Москва отказалась признавать американские санкции против Ирана

Россия продолжит закупать иранскую нефть после ноября Подробнее

ОПЕК+ уже в июле удастся нарастить добычу до исполнения сделки на 100%

Россиянка Бутина не признала в США вину в конспиративной деятельности

Программа зимней Олимпиады-2022 пополнится шестью дисциплинами

Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США

Президент Ирака распустил парламент страны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru