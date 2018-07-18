Арестованную в США гражданку РФ Бутину оставят под стражей до суда

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральный судья США постановил в среду, что россиянка Мария Бутина останется под стражей вплоть до начала судебного разбирательства по ее делу, передает Национальное общественное радио США.

Ранее федеральная прокуратура США потребовала оставить Бутину под стражей до суда, указав на то, что она может совершить попытку побега в случае, если ее отпустят под залог. В суде арестованная россиянка не признала выдвигаемые против нее обвинения.

Марию Бутину задержали в воскресенье. На следующий день она предстала перед окружным судом. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрискола, несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина также давала показания в комитете сената США по разведке.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.

Предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.