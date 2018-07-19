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Британская полиция идентифицировала отравителей Скрипаля

По данным британских СМИ, за этим преступлением стоят русские

Британская полиция идентифицировала отравителей Скрипаля
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Британская полиция считает, что ей удалось установить конкретных виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, сообщила в четверг газета The Sun.

"Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", - приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Он подчеркнул: "Безусловно, они русские".

В начале этой недели газета The New York Times со ссылкой на британские и американские источники, сообщила, что, скорее всего, за отравление Скрипаля ответственно Главное разведывательное управление (ГРУ), где он ранее работал.

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта, предположительно, нервно-паратитическим веществом, но их жизни удалось спасти. Лондон возложил ответственность за отравление на Россию, однако в Москве отрицают эти обвинения.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль

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