В Лондоне опровергли выяснение имен отравителей Скрипаля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес в четверг назвал домыслами сообщения британских СМИ о том, что следствию удалось установить лиц, вероятно причастных к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Я считаю, что эта история основана на неверной информации и безумных предположениях", - написал он в твиттере в ответ на твит агентства Press Association, писавшего на эту тему.

Ранее британские СМИ писали, что британская полиция считает, что ей удалось установить виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", - сказал источник газеты The Sun. Собеседник издания подчеркнул: "Безусловно, они русские".

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери предположительно нервно-паралитическим веществом, но их жизни удалось спасти. Лондон возложил ответственность за отравление на Россию, но в Москве эти обвинения отрицают.