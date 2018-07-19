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Киргизский премьер отправил в отставку мэра Бишкека, обвиненного в коррупции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев освободил от должности мэра Бишкека Албека Ибраимова, задержанного в четверг сотрудниками Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

По словам собеседника агентства, Ибраимов освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что Бишкекский городской советом единогласно выразил ему недоверие.

В четверг мэр был задержан ГКНБ по подозрению в коррупции и растрате средств.

Ибраимов входил в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева, фактически является последним госчиновником, сохранившим свой пост после избрания главой государства Сооронбая Жээнбекова. В 2012-2013 годах занимал пост замруководителя аппарата президента. Мэром Бишкека был избран в конце февраля 2016 года.

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Теги: Киргизия, Бишкека
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