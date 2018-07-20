Бывшего мэра Бишкека арестовали по подозрению в коррупции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте бывшего мэра столицы Албека Ибраимова сроком на месяц, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Верховном суде Киргизии.

По словам собеседник агентства, суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) об применении меры пресечения в виде ареста в отношении Ибраимова.

В четверг премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев освободил задержанного в тот же день по подозрению в коррупции и растрате средств сотрудниками ГКНБ Ибраимова от должности мэра Бишкека. Перед этим Бишкекский горсовет выразил Ибраимову недоверие.

Ибраимов входит в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева и фактически являлся последним госчиновником, сохранявшим свой пост после избрания главой государства Сооронбая Жээнбекова. В 2012-2013 годах он занимал пост замруководителя аппарата президента. Мэром Бишкека был избран в конце февраля 2016 года.