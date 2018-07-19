Трамп выразил желание вновь встретиться с Путиным

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг написал в твиттере об огромном успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь.

"Саммит с Россией имел огромный успех, если не считать настоящих врагов народа - фейковых СМИ. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, чтобы мы смогли начать выполнение ряда обсужденных проблем, в том числе борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности Израиля, проблемы ядерного распространения, кибератак, торговли, Украины, мира на Ближнем Востоке, Северной Кореи и многого другого", - написал он.

Первый полноформатный российско-американский саммит состоялся 16 июля в Хельсинки.