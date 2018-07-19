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Трамп выразил желание вновь встретиться с Путиным

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг написал в твиттере об огромном успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь.

"Саммит с Россией имел огромный успех, если не считать настоящих врагов народа - фейковых СМИ. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, чтобы мы смогли начать выполнение ряда обсужденных проблем, в том числе борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности Израиля, проблемы ядерного распространения, кибератак, торговли, Украины, мира на Ближнем Востоке, Северной Кореи и многого другого", - написал он.

Первый полноформатный российско-американский саммит состоялся 16 июля в Хельсинки.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Путин

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