МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Москва выразила недоумение принятием парламентом Японии ряда поправок в так называемый закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года, отмечая, что это мешает продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

"Совершенно непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что "принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами".

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий".

"Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора. Хотели бы вновь напомнить, что южные Курилы принадлежат Российской Федерации на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим", - подчеркивают в российском МИДе.

"С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", - говорится в комментарии.

Территориальная проблема

Территориальная проблема является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между странами.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.