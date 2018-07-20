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Задержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена

Есть обновление от 07:11

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате минувшей ночью задержан один из двоих подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в городской полиции.

Личность второго подозреваемого уже установлена, полиция пытается его задержать. По словам источника - это "дело времени".

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В минувший четверг в центре Алма-Аты Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался.

13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

С 10 лет Тен тренировался в России, где его наставниками были Елена Буянова (Водорезова) и Татьяна Тарасова.

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Теги: Денис Тен, Казахстан

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