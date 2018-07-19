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Скончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис Тен

Спортсмен попытался остановить злоумышленников, снимавших зеркала с автомобиля, и получил ножевое ранение

Скончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис Тен
Фигурист Денис Тен
Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Известный казахстанский фигурист Денис Тен, получивший в четверг в Алматы ножевое ранение от автоворов, скончался в больнице, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Казахстана.

"Да, к сожалению подтверждаем (что спортсмен скончался - ИФ)", - сказали в пресс-службе.

Ранее в в пресс-службе городского департамента внутренних дел (ДВД) сообщили, что Тен застал двух человек за попыткой украсть зеркала с его машины. Между ними началась потасовка, и спортсмен получил ножевое ранение.

Фигуристу вызвали скорую помощь. Предварительный диагноз при поступлении в больницу - "ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение".

В горздраве отметили, что "состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение".

Начато расследование, на поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав ДВД Алма-Аты, отметили в ДВД.

Казахстанский фигурист Денис Тен родился в 1993 году. Он выступал в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года.

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Теги: Казахстан, фигурное катание

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