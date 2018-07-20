Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения за вмешательство в выборы и незаконное получение средств от Службы национальной разведки, сообщает в пятницу агентство "Ренхан".

Также Пак Кын Хе обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон ($2,9 млн). Прокуратура в рамках этого дела запрашивала для экс-президента заключение сроком 15 лет.

Обвинения Пак Кын Хе предъявили в январе: ее обвинили во взяточничестве, присвоении средств и растратах за незаконное получение 2,5 млрд вон от Службы национальной разведки в период с мая 2013 года по сентябрь 2016 года. В пятницу с Пак Кын Хе сняли обвинения во взяточничестве, но все же приговорили к шести годам тюрьмы за получение средств от разведки.

Также Пак Кын Хе предъявили обвинения во вмешательстве в выдвижение кандидатов от правящей тогда партии Saenuri (теперь партия "Свободная Корея") на выборах 2016 года. За это она получила два года тюрьмы.

Пак Кын Хе в центральном окружном суде Сеула не присутствовала, так как она бойкотирует все судебные заседание по своим делам, называя их политически мотивированными.

Ранее Центральный окружной суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями в бытность лидером страны. Суд также назначил ей штраф в размере $16,9 млн.