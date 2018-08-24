Экс-президенту Южной Кореи продлили срок заключения до 25 лет

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Высший суд Южной Кореи в пятницу продлил срок тюремного заключения с 24 до 25 лет, а также увеличил сумму штрафа с $16 млн до $18 млн бывшему президенту страны Пак Кын Хе, сообщили местные СМИ со ссылкой на решение суда.

На пересмотре срока заключения настаивала прокуратура, требовавшая назначить ей 30 лет и $105 млн штрафа.

В апреле Пак Кын Хе была приговорена судом к 24 годам заключения по обвинению в коррупции, злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны.