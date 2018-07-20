В мире

В сирийском городе Эль-Кунейтра началась эвакуация сложивших оружие боевиков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В сирийском городе Эль-Кунейтра и в его окрестностях началась эвакуация боевиков вооруженной сирийской оппозиции. Они будут автобусами отправлены на северо-восточные регионы страны в рамках договоренностей с правительственными силами Сирии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийское телевидение.

Агентство отмечает, что сирийское телевидение показало кадры боевиков, заходящих в прибывшие для эвакуации автобусы.

После того, как эвакуация из Эль-Кунейтры завершится, сирийские правительственные силы восстановят контроль над границей с контролируемой Израилем территорией Голанских высот.

Накануне стало известно о договоренностях Дамаска с боевиками в области Эль-Кунейтра, согласно которой, если боевики сдадут оружие, их переправят автобусами в сирийскую провинцию Идлиб. Также сирийские власти предложили желающим остаться в Эль-Кунейтре сложить оружие и признать власть Дамаска над регионом.

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Теги: Сирия

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