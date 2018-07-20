В Израиле перехватили две из трех выпущенных из сектора Газа ракет

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Три ракеты выпущены в пятницу с территории сектора Газа по югу Израиля, две из них перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", сообщает израильская радиостанция "Аруц Шева" (Седьмой канал) со ссылкой на армию обороны Израиля.

В армии полагают, что третья ракета разорвалась в пустынной местности и не нанесла никакого ущерба.

Ранее в пятницу армия обороны Израиля начала массированные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Представитель армии Гади Эйзенкот заявил, что вооруженные силы применяют танки и артиллерию для обстрелов в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. Целями обстрелов стали восемь позиций ХАМАС, отмечается в сообщении.

Жителям районов, расположенных близ укреплений на границе с сектором Газа рекомендовано оставаться рядом с укрытиями из-за возможных ракетных обстрелов.

В пятницу в результате перестрелок с солдатами армии обороны Израиля погибли четыре палестинца. Все четверо были членами движения ХАМАС.