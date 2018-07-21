ВМС Украины сообщили о завершении совместных с США учений

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Одесской, Николаевской областях Украины и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018, сообщает в субботу пресс-центр командования Военно-морских сил ВС Украины.

"Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов", - говорится в сообщении пресс-центра.

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, выступая на церемонии закрытия береговой компоненты учений, заявил, что все участники достойно справились с задачами и поставленные цели были достигнуты. "Личный состав Морского командования, составивший основу многонационального морского штаба, на практике продемонстрировал свой профессионализм, успешно осуществив планирование операций и управление силами по стандартам НАТО с моря", - цитирует пресс-центр выступление И.Воронченко.

Sea Breeze проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.