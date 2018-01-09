США объяснили цели визита эсминца "Карни" в Одессу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Командование 6-го флота ВМС США объяснило цели визита эсминца "Карни" (USS Carney) в Одессу.

"USS Carney прибыл в Одессу, Украина 8 января. Регулярный визит демонстрирует совместную приверженность продвижению безопасности и стабильности в регионе, а также расширение взаимодействия с партнерами в Черном море", - говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте командования во вторник днем.

USS Carney (DDG-64) - эсминец типа "Арли Бёрк". Корабль способен выполнять разнообразные задачи благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис. С 5 по 11 января 2018 года корабль находится в Черном море для поддержания безопасности и региональной стабильности.

О том, что в Одесском порту у причала нового контейнерного терминала утром в понедельник пришвартовался эсминец "Карни", сообщало ранее местное интернет-издание "Думская".

По информации издания, это судно стало первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году. В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2017 ("Си Бриз - 2017") , во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.