В Лос-Анджелесе арестован захвативший заложников вооруженный мужчина

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в городе Лос-Анджелес, сдался властям, сообщило агентство Associated Press. По информации агентства, он с группой из четырех заложников вышел из здания магазина, где его окружила полиции, обыскала и под охраной препроводила в карету скорой помощи. Предположительно, он ранен в левую руку. Имя подозреваемого и мотивы его действий не разглашаются.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил журналистам, что в помещении магазина погибла одна женщина.

Вооруженный мужчина в американском Лос-Анджелесе, пытаясь скрыться от полиции, ворвался в супермаркет и забаррикадировался там, сообщило ранее Associated Press.

По информации агентства, в тот момент, когда в супермаркет ворвался злоумышленник, магазин был полон покупателей.

Associated Press информировало, что заложники с поднятыми руками периодически подходили к окнам супермаркета. Вооруженная полиция оцепила здание, пыталась с помощью зеркал разглядеть, что происходит внутри.

Погоне полиции предшествовала стрельба, которую открыл напавший на магазин. По поступающей информации, он стрелял по своей бабушке и подруге в другом конце города, после чего на микроавтобусе пытался уйти от преследования, сообщил журналистам представитель полиции.

В один из моментов полиция пыталась остановить микроавтобус, но подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, никто из них не пострадал.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о сложившейся ситуации и написал в своем Твиттере, что внимательно следит за развитием событий.

Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement.