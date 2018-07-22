Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сирийская провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев с других территорий страны, а также из других государств, сообщил губернатор провинции Ибрагим Худер Ал-Салем.

"Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около миллиона человек", - сказал губернатор.

Он добавил, что для беженцев работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс.

Кроме того, в провинцию также возвращаются те, кто ранее проживал в ее северных районах, захваченных боевиками, и вынужден был бежать.