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Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сирийская провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев с других территорий страны, а также из других государств, сообщил губернатор провинции Ибрагим Худер Ал-Салем.

"Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около миллиона человек", - сказал губернатор.

Он добавил, что для беженцев работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс.

Кроме того, в провинцию также возвращаются те, кто ранее проживал в ее северных районах, захваченных боевиками, и вынужден был бежать.

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Теги: Сирия

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Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев

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