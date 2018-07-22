Неизвестные беспилотники атаковали авиабазу "Хмеймим" два дня подряд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники неизвестной принадлежности дважды атаковали российскую базу "Хмеймим", обе цели уничтожены, сообщил представитель авиабазы.

"В субботу, 21 июля 2018 года с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы "Хмеймим" на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", - заявил представитель авиабазы.

"В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" с северо-западного направления", - сказал он.

По словам представителя авиабазы, в обоих случаях при атаке никто не пострадал, материального ущерба нет - российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.

Накануне об уничтожении беспилотника, обнаруженного в ночь на субботу радарами базы "Хмеймим", рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Атаки дронов Это не первый случай ликвидации принадлежащих боевикам беспилотников в районе базы. Так, 1 июля российские военные сообщили, что 30 июня штатные средства ПВО сбили группу дронов на удалении от базы. До этого беспилотники боевиков были сбиты 24 апреля и 21 мая. По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.