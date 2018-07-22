Главные новости
В РоссииРоссия приступила к созданию ракеты "Союз-5"В миреСирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страныСпортРоссиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии
В мире Военная операция России в Сирии

Неизвестные беспилотники атаковали авиабазу "Хмеймим" два дня подряд

Как рассказал ее представитель, атака дронов произошла 21 и 22 июля, обе цели уничтожены, никто не пострадал

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники неизвестной принадлежности дважды атаковали российскую базу "Хмеймим", обе цели уничтожены, сообщил представитель авиабазы.

"В субботу, 21 июля 2018 года с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы "Хмеймим" на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", - заявил представитель авиабазы.

"В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" с северо-западного направления", - сказал он.

По словам представителя авиабазы, в обоих случаях при атаке никто не пострадал, материального ущерба нет - российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.

Накануне об уничтожении беспилотника, обнаруженного в ночь на субботу радарами базы "Хмеймим", рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Атаки дронов

Это не первый случай ликвидации принадлежащих боевикам беспилотников в районе базы. Так, 1 июля российские военные сообщили, что 30 июня штатные средства ПВО сбили группу дронов на удалении от базы. До этого беспилотники боевиков были сбиты 24 апреля и 21 мая.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Хмеймим

Новости по теме

В мире
В Лос-Анджелесе арестован захвативший заложников вооруженный мужчинаВ Лос-Анджелесе арестован захвативший заложников вооруженный мужчина
Одна женщина погиблаПодробнее
 Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страныСирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страны
Количество жертв не уточняетсяПодробнее
 В районе авиабазы "Хмеймим" сбили беспилотникВ районе авиабазы "Хмеймим" сбили беспилотник
По данным российских военных, он был запущен с подконтрольной боевикам территории, никто не пострадалПодробнее
 В Германии предъявили обвинения напавшему на автобус мужчинеВ Германии предъявили обвинения напавшему на автобус мужчине
Накануне в городе Любек он напал с ножом на его пассажиров и ранил десять человекПодробнее
Трамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о выборах 2016 годаТрамп проигнорировал советы жестко спросить Путина о выборах 2016 года
По утверждению The Wall Street Jornal, помощники подготовили американскому лидеру пакет бумаг с обвинениями, но он ими не воспользовалсяПодробнее
 В Казахстане простились с погибшим от рук хулиганов фигуристом Денисом ТеномВ Казахстане простились с погибшим от рук хулиганов фигуристом Денисом Теном
Бронзовому призеру Игр в Сочи было 25 летПодробнее
 Второй отравленный в Эймсбери выписан из больницыВторой отравленный в Эймсбери выписан из больницы
45-летний мужчина был госпитализирован вместе с Дон Стерджесс, которая скончалась от отравления веществом, которое якобы было в подобранном ими флаконеПодробнее
 Вашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке УкраиныВашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке Украины
Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия приступила к созданию ракеты "Союз-5"В миреСирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страныСпортРоссиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерииВ миреВ Лос-Анджелесе арестован захвативший заложников вооруженный мужчинаВ РоссииПайсон подал в отставку с должности директора аналитического центра "Роскосмоса"В миреВ районе авиабазы "Хмеймим" сбили беспилотник

Президент Ирана призвал Трампа "не играть с хвостом льва"

Музей славянской письменности откроется в павильоне "Украина" на ВДНХ

Компания-владелец шахты в Челябинской области объяснила эвакуацию из нее учениями

Неизвестные беспилотники атаковали авиабазу "Хмеймим" два дня подряд

Как рассказал ее представитель, атака дронов произошла 21 и 22 июля, обе цели уничтожены, никто не пострадал Подробнее
ФотоТалисманы Олимпиады-2020Талисманы Олимпиады-2020

Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5"

Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5"Как сообщил глава "Роскосмоса", работу над ней начали РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" Подробнее

Над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси перехватили небольшой самолет

На Кубе утвердили новый состав кабинета министров

48 горняков эвакуировали из шахты в Челябинской области

Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 июля

Поражение Гассиева, авиаудар по гражданским в Сирии, захват заложников в США Подробнее

Свыше 40 боевых кораблей примут участие в репетиции парада в Петербурге и Кронштадте

Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru