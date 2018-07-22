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Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 июля

Поражение Гассиева, авиаудар по гражданским в Сирии, захват заложников в США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский боксер Мурат Гассиев проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии WBSS украинцу Александру Усику. Победитель боя стал обладателем четырех титулов чемпиона мира - по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

- Самолеты руководимой США международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) нанесли удар по мирным жителям населенного пункта Эс-Суса (восточная провинция Дейр-эз-Зор), сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на свидетельства очевидцев. Источники агентства заявляют о большом количестве погибших и раненых.

- Вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и забаррикадировался в супермаркете, пытаясь скрыться от полиции в американском Лос-Анджелесе. Там он захватил заложников и перестреливался с полицией, однако позже сдался. В помещении магазина погибла одна женщина.

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