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На Кубе утвердили новый состав кабинета министров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Кубинские законодатели утвердили новый состав кабинета министров страны, предложенный ранее новым руководителем страны Мигелем Диас-Канелем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

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Посты сохранило большинство министров, входивших в правительство страны, действовавшее в период правления прежнего руководителя Кубы Рауля Кастро. Основное изменение в новом составе - это отсутствие министра по делам экономических реформ Марино Мурильо, который на протяжении последних 10 лет вводил на Кубе элементы мелкого частного предпринимательства.

Таким образом, отмечает агентство, новый кубинский лидер отказался от радикальных изменений в высшем руководстве страны и предпочел преемственность.

Диас-Канель пришел к власти в апреле, однако утверждение нового кабинета министров было отложено до июля.

Накануне агентство EFE сообщало, что Национальная ассамблея народной власти Кубы начала дебаты по проекту обновления конституции страны.

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