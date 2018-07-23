Нефть немного подешевела на фоне жесткой риторики США и Ирана

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают заявления властей США относительно Ирана и данные о числе действующих нефтедобывающих установок в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени уменьшилась на $0,09 (0,12%) - до $72,98 за баррель. В прошлую пятницу контракты выросли в цене на $0,49 (0,68%) - до $73,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,11 (0,16%) - до $68,15 за баррель. На последней сессии прошлой недели WTI подорожала на $0,02 (0,03%) - до $68,26 за баррель.

Как заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран и призывает присоединиться к нему другие государства мира.

"Мы продолжим выполнять обязательства по оказанию максимального давления на Иран, в первую очередь восстановлением санкций против банковского и энергетического секторов", - сказал он, добавив, что США намерены добиться того, чтобы экспорт нефти из Ирана сократился до нуля.

Ранее президент Исламской республики Иран Хасан Рухани заявил, что необдуманные действия Штатов могут привести к невиданной войне. "Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал Рухани в воскресенье.

В ответ на это президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что Ирану не стоит угрожать Штатам, иначе это будет иметь серьезные последствия, "которые испытали лишь немногие страны во всей мировой истории".

Тем временем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число действующих нефтедобывающих установок в США упало на 5 единиц, до 858 установок. Снижение стало рекордным с марта.