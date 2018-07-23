Погиб один из раненых при стрельбе в Торонто

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 13 человек получили ранения в результате стрельбы в Торонто - крупнейшем городе Канады.

В числе пострадавших оказался ребенок - девочка восьми-девяти лет, она находится в критическом состоянии, сообщает сайт телеканала Би-би-Си со ссылкой на полицию.

Мотивы преступления до сих пор не известны. Ранее стало известно о девяти пострадавших.

Как сообщалось, мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице в городском районе Гриктаун, после чего застрелился. По информации некоторых источников СМИ, перед тем, как покончить с собой, злоумышленник открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским. Имя человека, а также другие подробности не приводятся.