Большинство немцев не согласились с Трампом и поддержали строительство Nord Stream 2

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Большинство граждан Германии считает, что строительство газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream2) - это правильное и нужное решение, 66% участников опроса исследовательского института Forsa поддерживают планы строительства, потому что считают, что новый газопровод позволит "сделать обеспечение Германии газом безопаснее и надежнее".

Около 23% респондентов выступают против строительства газопровода, потому что полагают, что так Германия будет сильнее зависеть от России. При этом 84% опрошенных считают "совершенно неверными" высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Германия после прокладки газопровода трубы попадет под полный контроль РФ. Среди сторонников правой партии "Альтернатива для Германии" с высказываниями Трампа согласны 28% граждан.

Ранее Трамп назвал Германию заложником России из-за планов постройки газопровода. "Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал американский президент.

Большинство опрошенных жителей Германии считают строительство газопровода правильным решением, поскольку сомневаются, что Германия в ближайшие годы сможет полностью обеспечить собственную потребность в энергии при помощи возобновляемых источников, таких как солнце, ветер и вода.

Опрос проведен по заказу медиагруппы "РТЛ" для программы RTL/n-tv-Trendbarometer. Исследование проводилось 19 и 20 июля, в нем приняли участие 1004 человека, статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

В марте компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Ранее в январе разрешение было выдано на сооружение морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.